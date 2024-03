Argentine : Javier Milei ferme l'agence de presse publique

information fournie par France 24 • 06/03/2024 à 17:31

Le gouvernement argentin a suspendu lundi les activités de l'agence de presse publique Télam et bloqué l'accès à ses bâtiments à Buenos Aires, le temps de préparer sa fermeture annoncée par le président ultralibéral Javier Milei qui l'accuse de "propagande". Fondée en 1945 par l'ancien président Juan Domingo Peron, alors secrétaire au Travail et à la Sécurité sociale, Télam, qui emploie plus de 700 personnes, est le premier organe de presse à subir les affres du président Milei. Les précisions de Léa Hurel, journaliste de France 24 basée à Bogota.