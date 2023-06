Arabie Saoudite : le retour des bannis

information fournie par France 24 • 18/06/2023 à 14:26

Le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, a effectué une visite en France en fin de semaine. Il a notamment été reçu par le président Emmanuel Macron pour un déjeuner à l'Élysée. Oublié l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018, MBS le "paria" comme l’avait désigné le président américain Joe Biden, n’est plus un repoussoir. Pour quel bénéfice ? On en parle avec notre invitée Audrey Lebel, journaliste et auteure de "Nos amis saoudiens" publié chez Grasset.