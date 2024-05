information fournie par France 24 • 16/05/2024 à 19:46

La saison des feux de forêt débute précocement au Canada, faisant craindre une saison aussi dramatique que celle de 2023. 15 millions d'hectares étaient partis en fumée, ce qui avait entraîné des émissions de CO2 comparable à celles émises en un an par le Japon. Ces incendies c'est aussi autant d'arbres qui ne pourront plus capter de CO2. Le gouvernement canadien a décidé de former les communauté autochtones à la lutte contre les incendies. Leurs territoires sont situés dans les zones à risque.