Après sa condamnation, Marine Le Pen soutenue par la propagande russe

information fournie par France 24 • 04/04/2025 à 12:24

Condamnée lundi 31 mars à quatre ans de privation de liberté et cinq ans d’inéligibilité pour détournement de fonds publics, Marine Le Pen est soutenue par la propagande russe, qui double ses discours sur le "déni de démocratie". Des attaques contre la justice et les médias récurrentes parmi les personnalités politiques d’extrême droite, dont les discours inversent les concepts et les responsabilités. C’est par ces mêmes méthodes d’inversion des mots et des sens que Vladimir Poutine a consolidé sa dictature. Analyse d’une idéologie en miroir.