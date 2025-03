information fournie par France 24 • 01/03/2025 à 09:57

Arbres arrachés, routes inondées, habitations et véhicules endommagés : malgré d'importants dégâts, La Réunion a retrouvé un semblant de calme en fin de journée vendredi. Au plus fort du passage du cyclone Garance, des vents violents – mesurés à 214 km/h à l'aéroport de Saint-Denis – et des pluies orageuses ont balayé l'île. Plus de 200 sapeurs-pompiers et membres de la sécurité civile en provenance de Mayotte et de métropole doivent venir en renfort.