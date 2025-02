Après la chute d'Assad, un avenir incertain pour les Kurdes syriens réfugiés en Irak

information fournie par France 24 • 27/02/2025 à 11:19

La chute du régime d'Assad, le 8 décembre, a été célébrée en Syrie et dans les pays voisins où sont réfugiés des millions de Syriens depuis plus de 10 ans. Si ce changement a fait renaître l’espoir du retour, la question de la place faite aux Kurdes dans la nouvelle Syrie ne permet pas encore de l’envisager. Près de 300 000 Kurdes syriens vivent encore au Kurdistan irakien, majoritairement dans des camps. Ils attendent beaucoup des négociations avec Damas, alors qu’une union se dessine entre les partis kurdes jusqu’alors très divisés. Reportage de Marie Charlotte Roupie et Stella Martany.