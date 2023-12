Antisémitisme : paroles de Français juifs

information fournie par France 24 • 19/12/2023 à 09:07

Profanation, insultes, menaces, graffitis… Depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 et la violente réponse d’Israël sur la bande de Gaza, plus de 1 500 actes antisémites ont été recensés en France - soit trois fois plus que durant toute l’année 2022. Ces démonstrations de haine ont réveillé un sentiment d’insécurité chez de nombreux Français de confession juive. Un profond malaise que nous racontent différents témoins que nous avons rencontrés : Rachel Jedinak, rescapée de la Rafle du Vel d’Hiv’, Jonas Jacquelin, rabbin de la synagogue Copernic à Paris, Hanna Assouline, présidente et co-fondatrice de l’association "Les Guerrières de la Paix", et Michel Wieviorka, sociologue et auteur de "La Dernière Histoire juive, âge d’or et déclin de l’humour juif" (Ed. Denoël).