information fournie par France 24 • 06/11/2023 à 14:40

Depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas, qui constitue le plus grand massacre de juifs depuis la Seconde guerre mondiale, les actes antisémites sont en hausse en France et en Europe. Pour Jonathan Hayoun, auteur et réalisateur, qui était l'invité de France 24, la France y est particulièrement exposée parce que le pays abrite la plus grande communauté juive d'Europe. Il analyse aussi l'évolution de l'antisémitisme en Europe et les positions de la classe politique française.