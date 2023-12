information fournie par France 24 • 15/12/2023 à 17:51

"ActuElles" fête ses 10 ans. Depuis sa création en 2013 par Virginie Herz et Annette Young, de très nombreux·ses invité·es sont venu·es parler des droits des femmes et des questions d’égalité sur le plateau de l'émisison. L’équipe a aussi voyagé pour rendre compte des combats féministes à travers la planète. Coup de projecteur sur une décennie de lutte avec l’historienne Christelle Taraud et la sociologue du genre Ndèye Fatou Kane, accompagnées de Virginie Herz.