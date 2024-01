information fournie par France 24 • 24/01/2024 à 15:39

Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche", Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur l'annonce des nominations pour les Oscars et les César 2024. Le film français "Anatomie d'une chute" de Justine Triet tire son épingle du jeu. Après la Palme d'or du Festival de Cannes 2023 et deux Golden Globes lors de l'édition 2024, le film a décroché pas moins de cinq nominations aux Oscars, dont une dans la catégorie dite "reine" du meilleur film.