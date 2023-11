Amin Maalouf, de l’Académie française : "Il faut assumer l’ensemble de ses appartenances"

information fournie par France 24 • 10/11/2023 à 15:52

Observateur de notre temps et amoureux de la langue française, ses récits parlent d’exil, de métissage et d’identité. Amin Maalouf est l’invité de Louise Dupont dans ce numéro de "À l’Affiche!". L’écrivain, prix Goncourt en 1993, pour "Le Rocher de Tanios" vient d’être nommé secrétaire perpétuel de l’Académie française et sort un nouveau livre "Le labyrinthe des égarés" (Ed. Grasset). Un essai de géopolitique dans lequel il interroge les tensions croissantes entre les grandes puissances mondiales.