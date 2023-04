Amérique latine : alliée-clé de Moscou ? Sergueï Lavrov sur place pour consolider ses relations

information fournie par France 24 • 20/04/2023 à 21:39

Plus de 30 ans après la fin de la guerre froide et sur fond de guerre en Ukraine, États-Unis et Russie se livrent à nouveau une bataille d'influence sur plusieurs continents. Cible privilégiée : l'Amérique latine. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov y effectue d'ailleurs une tournée cette semaine : Brésil, Venezuela, Nicaragua et enfin Cuba. En parallèle, le président américain Joe Biden reçoit ce jeudi pour la première fois à la Maison blanche le président colombien Gustavo Petro.