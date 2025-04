Amb. Besancenot : Il est temps de trouver "une solution juste et équitable" pour les Palestiniens

information fournie par France 24 • 11/04/2025 à 08:41

Emmanuel Macron tente de faire bouger les lignes et de contrecarrer les plans de Donald Trump à Gaza en agitant une possible reconnaissance d'un Etat palestinien par la France qui s'inscrirait dans un mouvement réciproque de reconnaissance d'Israël par les pays arabes, un pari qui reste toutefois risqué et incertain. Le chef de l'Etat pourrait franchir le pas en juin à l'occasion d'une conférence des Nations unies destinée à favoriser la création d'un Etat palestinien, coprésidée par la France et l'Arabie saoudite, à New York. Plus de précisions avec L'Amb. Bertrand Besancenot, diplomate français, ancien ambassadeur de France au Qatar et en Arabie saoudite.