Amazighs et fiers : la quête identitaire de la diaspora berbère en France

A l'occasion du Nouvel An berbère "Yennayer", France 24 est allée à la rencontre de la communauté amazighe de France. Le pays compte quelques deux millions de berbérophones, des populations immigrées et leurs descendants originaires du Maghreb. Qu'ils soient Rifains ou Chleuhs du Maroc, ou bien Kabyles d'Algérie, ces peuples autochtones ont lutté pendant plusieurs décennies pour une meilleure reconnaissance à travers leur langue, leur drapeau et leurs traditions. En France, longtemps un espace de contre-pouvoir et de liberté d'expression, les communautés berbères sont aujourd'hui dans une quête identitaire.