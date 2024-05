Alors que les scores électoraux au Togo "ne sont pas historiques, ils sont assez honorables"

information fournie par France 24 • 01/05/2024 à 15:23

Les Togolais ont voté dans le calme pour élire députés et conseillers régionaux, un scrutin qui se tient juste après une réforme éclair de la Constitution destinée selon l'opposition à prolonger le président Faure Gnassingbé au pouvoir. Notre invite Louis Magloire Keumayou, Journaliste et Président du Club de l'Information Africaine, a évoqué "un grand enthousiasme" à Lomé parmi les électeurs "meme si les scores ne sont pas historiques, ils sont assez honorables pour une election comme celle-ci. Il se tient dans un contexte ou certains ont voulu que les deux elections regionales et legislatives soient un referendum contre la nouvelle constitution qui est en cours de promulgation".