information fournie par France 24 • 18/02/2025 à 10:40

Les questions de chômage et d’emploi ont tenu une place importante durant la campagne des élections législatives en Allemagne. Et pour cause : le pays redécouvre doucement le chômage de masse. Mais il fait face à un paradoxe : des nombreux emplois restent dépourvus et les patrons disent avoir besoin de main d’œuvre étrangère. Décryptage