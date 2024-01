information fournie par France 24 • 24/01/2024 à 10:44

Journée noire dans les gares allemandes. Les conducteurs de trains sont en grève pendant six jours pour réclamer des hausses de salaires et de meilleures conditions de travail. Il s'agit de la plus longue grève de l'histoire pour ces cheminots, la quatrième en trois mois. La direction dénonce une attitude "irresponsable" des syndicats.