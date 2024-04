information fournie par France 24 • 01/04/2024 à 10:14

L'Allemagne devient le troisième pays européen, après Malte et le Luxembourg, à légaliser le cannabis récréatif. Depuis ce lundi 1er avril, il est possible de détenir jusqu'à 25 grammes d'herbe ou de résine et de fumer dans certains espaces publics. En revanche, il ne sera possible de se procurer sa dose légalement qu'à partir du 1er juillet dans des clubs à cannabis. L'usage reste donc très encadré.