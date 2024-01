information fournie par France 24 • 17/01/2024 à 11:48

À 24 ans, il va réaliser son rêve. Dans deux jours, Allan Petre va s’envoler pour les Etats-Unis et rejoindre la Nasa, la prestigieuse agence spatiale américaine. Pourtant, rien ne prédestinait ce jeune homme originaire de Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France, à devenir ingénieur aérospatial. Lui, qui a enchaîné les petits boulots pour financer ses études, est allé au bout de son ambition et va désormais étudier la planète Vénus.