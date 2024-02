information fournie par France 24 • 09/02/2024 à 11:49

Dans un entretien accordé à France 24, Alioune Tine, fondateur de l’Afrikajom Center et vétéran de la lutte pour les droits de l’homme, exhorte le président sénégalais, Macky Sall, à libérer les opposants politiques emprisonnés, et notamment Ousmane Sonko, afin d’engager un véritable dialogue, susceptible de calmer les tensions et de créer les conditions d’une véritable réconciliation nationale.