Alimentation : l'étiquetage pour combattre les fraudes sur le miel importé

information fournie par France 24 • 02/01/2024 à 12:12

Pour la première fois, l'UE va utiliser l'étiquetage pour informer les consommateurs sur l'origine du miel importé. Le vieux continent importe 175 000 tonnes de miel par an, soit environ 40 % de la consommation. Aujourd’hui dans les supermarchés européens, on trouve souvent des miels issus de mélanges de produits de l’extérieur de l’UE qui ne respectent pas les règles communautaires. Un phénomène qui impacte directement le secteur de l’apiculture en Italie qui subit la concurrence déloyale de miels contrefaits. Notre correspondante Natalia Mendoza nous en dit plus.