Alice Isaaz, actrice : "Je fais ce métier pour incarner des personnages loin de moi"

information fournie par France 24 • 28/03/2023 à 17:36

Dans ce numéro de "À l'Affiche", Louise Dupont reçoit Alice Isaaz, qui fait partie des nouveaux visages du cinéma français et multiplie les rôles. Son actualité est riche. Elle donne la réplique dans "Apaches" à Niels Schneider, Artus et Rod Paradot. Dans "Le Prix du passage" de Thierry Binisti, elle incarne une passeuse de migrants clandestins. Elle joue aussi dans la série Netflix "Notre-Dame, la part du feu" et un court-métrage qu’elle vient de réaliser dans le cadre du Nikon Film Festival.