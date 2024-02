information fournie par France 24 • 16/02/2024 à 14:26

Charismatique militant anticorruption et ennemi numéro un de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, 47 ans, est mort, a annoncé l’administration pénitentiaire russe, vendredi 16 février. Les réactions internationales sont unanimes, et pointent du doigt la responsabilité du régime russe. Florent Parmentier, politologue et enseignant à Sciences Po, souligne que l'opposant représentait un espoir pour une partie de la jeunesse russe qui n'a connue que Vladimir Poutine comme président.