information fournie par France 24 • 28/03/2025 à 14:11

Rendez-vous avec le comédien Alex Lutz, à l’occasion de son nouveau seul en scène "Sex, Grog et Rocking Chair", prévu pour avril 2025 au Cirque d’hiver. Retour sur son enfance, ses débuts au théâtre, sa vision de la vie, son regard sur les êtres humains, sa passion pour les chevaux et son activité de peintre. Dans cet épisode, Mario Luraschi et Laurence Esnol offrent les vidéos surprises.