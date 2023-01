Alberto Alemanno, juriste : "le Parlement européen a toujours résisté aux règles"

information fournie par France 24 • 06/01/2023 à 19:10

Cette nouvelle année européenne s’ouvre sous le signe de la présidence suédoise du Conseil de l’Union Européenne qui, avec son nouveau gouvernement de coalition, est soutenu par l’extrême droite eurosceptique des Conservateurs et Réformistes européens (CRE). Mais ce qui secoue le plus l’Union, c’est le scandale du Qatargate, dans lequel plusieurs députés européens sont mis en cause pour des faits de corruption. Pour en parler, "Ici l'Europe" reçoit Alberto Alemanno, titulaire de la chaire Jean Monnet de droit européen à HEC et fondateur de The Good Lobby.