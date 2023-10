information fournie par France 24 • 20/10/2023 à 23:17

Also Known as Africa, la plus belle de toutes foires d'art contemporain africain. Cette rendez-vous de tous les amoureux d'art africain est aussi l'occasion de faire des découvertes et de belles rencontres. Notre invitée Delphine Diallo, artiste plasticienne et photographe franco-sénégalais basé à Brooklyn.