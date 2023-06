Airwell : une augmentation de capital et un transfert sur Euronext Growth

information fournie par Boursorama • 14/06/2023 à 09:20

Airwell est le spécialiste de la distribution d'équipements et de systèmes de climatisation, de chauffage et de ventilation destinés aux marchés du résidentiel et du tertiaire.

Côté sur Euronext Access depsuis son introduction, Airwell a décidé de lancer une augmentation de capital d'environ 5,2 millions d'euros avant de se transfèrer sur Euronext Growth afin de bénéficier d'une cotation en continu.

Laurent Roegel, le PDG de la société explique dans "Ca Bouge sur les marchés" les raisons qui l'ont poussé à lancer cette opération.

La période de souscription est ouverte du 14 au 26 juin pour un prix de l'action nouvelle compris entre 4,80 et 5,20 euros. L'opération comprend des engagements de souscription à hauteur 200.000 euros de la part de MARVIK HOLDING SAS, holding patrimoniale de Laurent Roegel.

Le début des négociations des actions sur Euronext Growth est prévu le 30 juin.

Vidéo sponsorisée.