information fournie par France 24 • 17/01/2023 à 22:10

Semaine peut-être décisive pour l'Ukraine. Les Occidentaux pourraient décider de livrer davantage de matériel militaire. Pression est mise notamment sur l'Allemagne pour qu'elle approuve la livraison de chars de combat Leopard 2, capables de faire la différence sur le terrain. On va plus loin avec Gauthier Rybinski et Marc Semo.