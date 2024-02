information fournie par France 24 • 01/02/2024 à 10:29

Les manifestations agricoles en France et ailleurs forcent la Commission de Bruxelles à des concessions sur les mises en jachère, point cardinal de son "Pacte Vert", et sur l'aide à l'agriculture ukrainienne. Au-delà, est-ce une rupture dans le modèle libéral européen ? On va plus loin avec Zyad Limam et Gauthier Rybinski.