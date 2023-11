information fournie par France 24 • 27/11/2023 à 18:25

En 2050, il y aura entre 9 et 10 milliards d’humains sur la planète. Comment les nourrir correctement sans épuiser les ressources ? C'est le pari de l'agriculture régénératrice : produire en quantité tout en permettant aux sols, à l’air et aux nappes phréatiques de se régénérer. Un idéal qui creuse son sillon et que des agriculteurs expérimentent au quotidien sur leurs exploitations