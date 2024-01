information fournie par France 24 • 29/01/2024 à 15:17

La FNSEA et les Jeunes agriculteurs prévoient l'installation, lundi, de huit points de blocage sur de grandes autoroutes aux abords de Paris, tandis que 15 000 membres des forces de l'ordre sont mobilisées, en particulier autour du marché de Rungis et des aéroports de Roissy et Orly. Emmanuel Macron doit faire un "point sur la situation agricole" dans l'après-midi à l'Élysée en présence de plusieurs ministres.