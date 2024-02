information fournie par France 24 • 01/02/2024 à 10:13

En convoquant à Rome un sommet Italie-Afrique consacré au co-développement et à l'immigration, Georgia Meloni prend de court ses alliés européens, au moment où le Niger, le Mali et le Burkina Faso claquent la porte de la Cédéao. Mais est-ce vraiment un partenariat "gagnant-gagnant" ? On va plus loin avec Marie-Roger Biloa, Karim Yahiaoui et Natalia Mendoza.