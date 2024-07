information fournie par France 24 • 13/07/2024 à 13:02

Après des jours de vents violents et de pluies torrentielles qui ont déplacé des centaines de personnes et inondé des maisons, les autorités ont annoncé vendredi que de nouvelles tempêtes menaçaient de s'abattre sur la ville du Cap. Près de 33 000 habitations situées dans des quartiers informels et des banlieues ont été touchées, selon le centre de gestion des catastrophes de la ville.