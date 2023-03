Afirika Artfest 2023 : une expérience artistique pour déconstruire les préjugés

information fournie par France 24 • 06/03/2023 à 15:40

L'édition 2023 d'Arifika Artfest invite à déconstruire les préjugés qui composent les sociétés contemporaines africaines. "Afrique Hebdo" reçoit Roger Niyigena Karera, l'un des cofondateurs de l'événement, et l'artiste Willow Evann. Son travail porte sur ses origines, l'identité et l’histoire coloniale. Il présente notamment son œuvre "Tiraillés" qui comporte des scènes de vie de tirailleurs et explique les débouchés offerts que les NFT ou jetons non fongibles offrent aux artistes du continent.