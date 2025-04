information fournie par France 24 • 29/04/2025 à 18:04

1 milliard et demi de paquets arrivent chaque année dans l'hexagone, notamment en provenance de Chine. Parmi ces paquets, la moitié ont une valeur inférieure à 150 euros et sont exemptés de droits de douane. Pour limiter les flux de ces colis qui ne cessent d'augmenter, la France veut faire payer des "frais de gestion" sur chacun des ces petit paquets entrant en Europe, et dont la production a des conséquences sociales et environnementales désastreuses.