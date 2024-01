information fournie par France 24 • 04/01/2024 à 12:09

Une juge de New York a commencé à dévoiler des noms de contacts, connaissances, proches, victimes ou complices présumés du financier américain Jeffrey Epstein. Le milliardaire, accusé de crimes sexuels, s'était suicidé en prison avant d'être jugé. Aujourd'hui, cette liste de 180 proches refait parler de l'affaire parmi lesquelles on retrouve les anciens président américains Donald Trump et Bill Clinton.