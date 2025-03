information fournie par France 24 • 21/03/2025 à 16:42

Gérard Depardieu, monstre sacré ou juste monstre ? Le procès de l’acteur français se tient lundi 24 et mardi 25 mars pour des accusations d’agression sexuelle de la part de deux femmes. Celles qui se plaignent de lui sont en réalité bien plus nombreuses et parlent de viol, agression ou harcèlement sexuel. Pour la journaliste et autrice Alizée Vincent, elles sont des "sœurs de plainte", des femmes entre qui un lien se tisse quand elles se découvrent victimes de la même personne.