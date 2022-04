Affaire Carlos Ghosn : Malgré le mandat d'arrêt, "il y a une interdiction d'extradition des nationaux"

information fournie par France 24 • 22/04/2022 à 21:48

La justice française a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de Carlos Ghosn, ancien patron de l'alliance Renault Nissan, et de quatre autres personnes dans le cadre de l'enquête menée par le parquet de Nanterre (Hauts-de-Seine) pour, notamment, abus de biens sociaux, abus de confiance et blanchiment. FRANCE 24 reçoit Aurélien Raccah, avocat au barreau de Paris et enseignant-chercheur à la Faculté de droit de l’Université Catholique de Lille. Selon son analyse sur l'affaire Carlos Ghosn, bien que les informations du mandat d'arrêt international soient transmises à Interpol, "il n'y a aucune obligation pour les États de le suivre. Donc, c'est un outil juridique, certes, mais qui ensuite va devoir se transformer en outil politique".