Adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan : les deux pays resteront soudés

information fournie par France 24 • 03/02/2023 à 13:23

Les Premiers ministres suédois et finlandais se sont retrouvés à Stockholm pour discuter de leur adhésion à l’Otan ce jeudi, et ont affirmé leur volonté d’adhérer ensemble malgré le veto de la Turquie. Selon Thornike Gordadze, enseignant à Sciences Po et ancien ministre de l’Intégration européenne de la Géorgie, invité de France 24, "c’est une relation extrêmement compliquée, à plusieurs bandes, entre la Turquie, la Suède, la Finlande, Bruxelles, l’Otan et les Américains". Explications.