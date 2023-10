Actuellement 27, bientôt 35 États : vers une Union européenne à plusieurs vitesses ?

information fournie par France 24 • 20/10/2023 à 11:44

Ils étaient six au début de la construction européenne, ils sont désormais 27 et ils pourraient être bientôt 35 dans les années à venir. L’élargissement de l'UE est un serpent de mer, mais il a pris une signification particulière depuis l’invasion russe de l’Ukraine – à qui les 27 ont dû promettre une candidature pour intégrer l'Union. D’autres nations n’ont pas manqué l’occasion de réclamer leur dû : la Moldavie, la Géorgie ou encore les six pays des Balkans occidentaux – à la porte de l’UE depuis près de 20 ans.