Activités de Wagner en Centrafrique : les États-Unis à l'offensive pour évincer la milice

information fournie par France 24 • 23/02/2023 à 09:57

Focus sur les activités de la milice Wagner en République Centrafricaine. La présence de ces mercenaires dans le pays n'est plus un secret. Plusieurs rapports accablants ont été publiés ces derniers jours et on y découvre les agissements de ce groupe ; ses hommes se seraient rendus coupable de crimes de guerre, de viols et de tortures. Les Etats-Unis engagent une stratégie pour évincer d’Afrique les mercenaires du Groupe Wagner