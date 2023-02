Achille Mbembe puise dans les mythes ancestraux africains pour affronter la crise écologique

information fournie par France 24 • 27/02/2023 à 15:46

Après avoir travaillé sur l’histoire du maquis indépendantiste camerounais, définit le postcolonialisme, expliqué la "raison nègre" et conceptualisé la "nécropolitique", Achille Mbembe se penche sur le devenir du vivant et l'habitabilité de la Terre. Dans son dernier ouvrage "La communauté terrestre", le philosophe puise dans les cosmogonies et mythes africains pour enrichir la réflexion sur l’écologie et l'avenir de l'Humanité, imaginant une planète Terre où la place de l’humain n’est plus au dessus des autres êtres.