Achille Mbembe, philosophe : "La France doit apprendre à écouter et à construire avec les autres"

information fournie par France 24 • 22/02/2023 à 13:51

Avec "Communauté terrestre", l’historien et philosophe camerounais Achille Mbembe vient de clore une trilogie – après "Politiques de l’inimitié", en 2016, et "Brutalisme", en 2020. Il propose une vision globale de notre époque marquée par "l’escalade de la technologie" et la "crise écologique" propice à l’émergence d’une "communauté terrestre" et d’une conscience planétaire face à la finitude du vivant. À l’heure où les dissensions et les conflits sont loin d’avoir disparu, notamment en Afrique, cette communauté terrestre relève d’une utopie. Face à son déclin sur le continent, il invite la France à choisir la "diplomatie du vivant".