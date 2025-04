information fournie par France 24 • 16/04/2025 à 16:19

L'historien et philosophe Achille Mbembe a accordé un entretien à France 24, dans lequel il porte un regard contrasté sur l'état de la démocratie sur le continent africain, entre coups d’État, présidents qui s'éternisent au pouvoir et alternances démocratiques. Achille Mbembe appelle à la fin du franc CFA et des bases militaires françaises en Afrique, exhortant à "passer à autre chose", aussi vite que possible. Pour l'intellectuel camerounais, la Françafrique est "objectivement terminée".