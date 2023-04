Accord UE-Mercosur : le libre-échange avant les engagements climatiques ?

information fournie par France 24 • 18/04/2023 à 14:47

Après 20 ans de négociations, la ratification d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay, et Uruguay) semble s'approcher. Elle est devenue une priorité pour la Commission Européenne. En France, cette perspective suscite la désapprobation de certaines ONG et entreprises. Notre invitée, Mathilde Dupré, est co-directrice de l’Institut Veblen, un laboratoire d'idées opposé à ce traité de libre-échange.