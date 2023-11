information fournie par France 24 • 22/11/2023 à 12:37

Israël et le Hamas ont conclu un accord pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération d'otages. Ainsi, 50 femmes et enfants pourraient être libérés contre une pause des combats de 4 jours. Le Hamas affirme de son côté que 150 femmes et mineurs Palestiniens pourraient quitter les prisons israéliennes en échange. Décryptage d'Armelle Charrier, journaliste pour France 24.