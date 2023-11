information fournie par France 24 • 27/11/2023 à 12:33

Une trêve humanitaire de quatre jours, renouvelable, est entrée en vigueur vendredi après un accord entre Israël et le Hamas conclu sous l'égide du Qatar, de l'Egypte et des Etats-Unis, et tenait encore lundi. L'accord prévoit la libération de 50 otages retenus dans la bande de Gaza en échange de 150 Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes, ainsi que l'entrée quotidienne d'aide à Gaza.