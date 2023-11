Accord entre Israël et le Hamas sur les otages : Paris espère la libération de Français

information fournie par France 24 • 22/11/2023 à 13:00

Israël et le Hamas ont conclu un accord pour la libération des otages détenus à Gaza. Accord assorti d'une trêve de quatre jours et d'un échange de prisonniers palestiniens. La France a réactivé ses canaux diplomatiques. Tout en restant prudent, le gouvernement espère la libération de ressortissants Français. Roselyne Febvre reçoit David Revault-d'Allonnes, éditorialiste politique et Pierre Jacquemain, rédacteur en chef de Politis.