information fournie par France 24 • 02/01/2024 à 12:48

La Somalie défendra son territoire par "tous les moyens légaux" et a rappelé son ambassadeur en Ethiopie au lendemain de l'annonce d'un accord entre l'Ethiopie et le Somaliland permettant à celle-ci d'avoir un accès à la mer via un port situé sur le territoire de cette région séparatiste de Somalie.