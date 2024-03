information fournie par France 24 • 13/03/2024 à 15:59

L’Assemblée nationale s’est prononcée sur l’accord de sécurité passé entre la France et l’Ukraine. Le "pour" l’a emporté à 372 voix. LFI et les communistes ont voté contre et le RN, tout en apportant son soutien à l’Ukraine, s’est abstenu. Emmanuel Macron a atteint son objectif : que les oppositions clarifient leurs positions sur l’Ukraine à moins de trois mois des élections européennes.